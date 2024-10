Il 25 ottobre è uscito “Toolbar”, il nuovo album della band TOOLBAR che sfida le convenzioni musicali (Di sabato 26 ottobre 2024) La band TOOLBAR torna con “TOOLBAR”, un album variegato che esplora l’identità e le emozioni giovanili e rappresenta un mix audace di melodie e riflessioni profonde. Scopri “TOOLBAR”, l’album che Rappresenta l’Essenza della band TOOLBAR La poliedrica e vibrante band TOOLBAR è pronta a far parlare di sé ancora una volta, con l’uscita del loro nuovo album intitolato “TOOLBAR”, in arrivo venerdì 25 ottobre (Fiabamusic/ADA Music Italy). Questo progetto è stato realizzato grazie al supporto del Ministero della Cultura e della SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Per Chi Crea”. Un album che Esprime Identità e Conflitti Interiori “TOOLBAR” è composto da dieci brani che portano il nome della band stessa, riflettendo l’essenza del gruppo. Quest’opera ricca e complessa esplora le sfide interiori che i giovani affrontano quotidianamente, toccando vari aspetti della vita. Spettacolo.periodicodaily.com - Il 25 ottobre è uscito “Toolbar”, il nuovo album della band TOOLBAR che sfida le convenzioni musicali Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Latorna con “”, unvariegato che esplora l’identità e le emozioni giovanili e rappresenta un mix audace di melodie e riflessioni profonde. Scopri “”, l’che Rappresenta l’EssenzaLa poliedrica e vibranteè pronta a far parlare di sé ancora una volta, con l’uscita del lorointitolato “”, in arrivo venerdì 25(Fiabamusic/ADA Music Italy). Questo progetto è stato realizzato grazie al supporto del MinisteroCultura eSIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Per Chi Crea”. Unche Esprime Identità e Conflitti Interiori “” è composto da dieci brani che portano il nomestessa, riflettendo l’essenza del gruppo. Quest’opera ricca e complessa esplora le sfide interiori che i giovani affrontano quotidianamente, toccando vari aspettivita.

