Giro di affari illeciti a Napoli: scoperta un'organizzazione di truffa legata a targhe polacche (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella città di Napoli, la Guardia di Finanza ha recentemente scoperto un'organizzazione che gestiva un Giro di targhe polacche, rivelando un'operazione di truffa e ricettazione orchestrata da un imprenditore locale. L'operazione si inserisce in un contesto di monitoraggio intensificato sulle pratiche legate alle targhe straniere, molto diffuse nell'area napoletana. I controlli, avviati grazie a indagini preliminari, hanno portato all'intercettazione di un pacco contenente targhe e documenti in un centro di spedizione nella zona di Casoria. Intercettazione e scoperte dirottate Le indagini condotte dai finanzieri del Gruppo di Frattamaggiore hanno portato a un'importante scoperta. All'interno di un pacco proveniente dalla Polonia, i militari hanno trovato ben 21 targhe polacche, 14 certificati di circolazione e 6 contratti di vendita.

