Lanazione.it - Firenze, Halloween con Lucilla al Teatro Cartiere Carrara

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 - I bambini l’adorano, le inviano messaggi, disegni e non si perdono un suo show., ovviamente. Idolo di Youtube (dove ha superato un miliardo di visualizzazioni), sorriso travolgente e inconfondibile chioma rossa,scende dal sole e torna al pubblico toscano, domenica 27 ottobre aldi(ore 16,30). In programma c’è il nuovo coinvolgente show dedicato ad. Uno spettacolo che vedeavvolta da specchi, colori e immagini con 20 mq di ledwall e 40 fari motorizzati. La fatina del sole, divenuta popolare soprattutto attraverso il web, porta in scena, oltre ad alcuni fra i principali successi, un ricco repertorio dedicato alla festività del 31 ottobre. “è già”, “Quattro vampiri”, “Il cha cha cha di” sono solo alcune delle canzoni che l’artista canterà e ballerà in questo show.