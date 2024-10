Fiorentina-Roma (domenica 27 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 26 ottobre 2024) La nona giornata mette di fronte squadre impegnate nelle coppe, succede a San Siro come al Dall’Ara e anche al Franchi con la sfida tra Fiorentina e Roma. I viola sembrano avere trovato i gol che erano mancati nella prima parte della stagione, prima il 6-0 al Lecce per la seconda vittoria consecutiva in campionato, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Fiorentina-Roma (domenica 27 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 26 ottobre 2024) La nona giornata mette di fronte squadre impegnate nelle coppe, succede a San Siro come al Dall’Ara e anche al Franchi con la sfida tra. I viola sembrano avere trovato i gol che erano mancati nella prima parte della stagione, prima il 6-0 al Lecce per la seconda vittoria consecutiva in campionato, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Calcio : Roma. Juric "Fondamentale fare grande vittoria con Fiorentina" - Il tecnico giallorosso: "Sulla strafa giusta, serve essere più cattivi in zona gol" ROMA - "La squadra ha preso la strada giusta su tante cose, lo abbiamo visto anche in Europa League. Per vincere le partite non bisogna avere cali di tensione ed ... (Ilgiornaleditalia.it)

La Roma si prepara per una sfida cruciale contro la Fiorentina al Franchi - Facebook WhatsApp Twitter La Roma si sta preparando per uno dei match più attesi della stagione, un confronto diretto con la Fiorentina che potrebbe avere un peso significativo nella corsa per il quarto posto. Il tecnico Ivan Juric ha ... (Gaeta.it)

Fiorentina-Roma - Juric spiega : “Per Hummels scelta tecnica”. E applaude Zalewski - La Roma fa visita alla Fiorentina per cercare continuità, almeno nel risultati, dopo la vittoria con la Dinamo Kiev: le parole di Ivan Juric in conferenza La vittoria con la Dinamo Kiev non ha convinto la critica, per cui la Roma è chiamata ora a ... (Calciomercato.it)

LIVE – Fiorentina-Roma - Juric in conferenza stampa (DIRETTA) - Alle 12:00 di oggi, sabato 26 ottobre l’allenatore della Roma, Ivan Juric parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match esterno contro la Fiorentina, in programma al Franchi alle 20:45 di domenica. Tanti i temi a Trigoria da affrontare. La ... (Sportface.it)