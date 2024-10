Ex Milan, Maldini all’Inter? Galliani risponde così e scherza | VIDEO (Di sabato 26 ottobre 2024) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, risponde alle domande su Daniel Maldini ex trequartista del Milan Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, risponde alle domande su Daniel Maldini ex trequartista del Milan. Il VIDEO da Gazzetta.it. Pianetamilan.it - Ex Milan, Maldini all’Inter? Galliani risponde così e scherza | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Adriano, amministratore delegato del Monza,alle domande su Danielex trequartista delAdriano, amministratore delegato del Monza,alle domande su Danielex trequartista del. Ilda Gazzetta.it.

Domani il confronto col Venezia. Galliani : "Mai parlato di Maldini con nessuno» - Cravatta gialla, quella delle grandi occasioni calcistiche. Adriano Galliani che arriva in Lega, a Milano, dove è tra quelli che meglio di tutti studiano le mosse per il presente e il futuro, è garanzia di parole e titoli. Intanto il sorriso, il ... (Sport.quotidiano.net)

