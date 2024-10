Emanuele Tufano ucciso a 15 anni a Napoli, scontro tra bande: due minori indagati (Di sabato 26 ottobre 2024) Dicono di aver replicato al fuoco. Hanno spiegato di aver buttato gli scooter a terra e di essersi chinati, accovacciati dietro un?autovettura per schivare i proiettili. Uno dei due ha fatto Ilmattino.it - Emanuele Tufano ucciso a 15 anni a Napoli, scontro tra bande: due minori indagati Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Dicono di aver replicato al fuoco. Hanno spiegato di aver buttato gli scooter a terra e di essersi chinati, accovacciati dietro un?autovettura per schivare i proiettili. Uno dei due ha fatto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Emanuele Tufano - il 15enne ucciso per aver rubato lo scooter alla persona sbagliata : il mistero sugli amici in ospedale - Un tragico episodio si è consumato in via Carmeniello al Mercato, all’angolo con corso Umberto I, nel centro di Napoli. Una sparatoria ha causato la morte di un 15enne, Emanuele Tufano, colpito alle spalle mentre cercava di fuggire. Circa venti ... (Thesocialpost.it)

Emanuele Tufano ucciso a 15 anni : «Gli hanno sparato per aver rubato lo scooter alla persona sbagliata». Il mistero sugli amici in ospedale - Dramma in via Carmeniello al Mercato, all'angolo con corso Umberto I, nel cuore di Napoli. Una ventina i colpi esplosi da due-tre armi da fuoco, lungo circa 250 metri, che hanno mandato in... (Leggo.it)

Emanuele Camilli : “Contento per aver centrato la finale! Domani si ricomincia da zero” - Un risultato incredibile. Dopo un’eliminatoria da protagonista, chiusa all’ottavo posto, Emanuele Camilli può sorridere per aver staccato il pass per la finale individuale di salto ostacoli, ultimo evento del programma equestre alle Olimpiadi di ... (Oasport.it)