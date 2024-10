Docenti tutor e orientatori nessun taglio ai fondi La precisazione del Ministero | Risorse aumentate impegno per garantire equo compenso

Docenti tutor e orientatori, nessun taglio ai fondi. La precisazione del Ministero: ‚ÄúRisorse aumentate, impegno per garantire equo compenso‚ÄĚ (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha replicato con fermezza al comunicato stampa della Flc Cgil, che denunciava un dimezzamento delle Risorse destinate ai Docenti tutor e orientatori. L'articolo Docenti tutor e orientatori, nessun taglio ai fondi. La precisazione del Ministero: ‚ÄúRisorse aumentate, impegno per garantire equo compenso‚ÄĚ . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ildell'Istruzione e del Merito ha replicato con fermezza al comunicato stampa della Flc Cgil, che denunciava un dimezzamento delledestinate ai. L'articoloai. Ladel: ‚Äúper‚ÄĚ .

