Da Barcellona a Tokyo e Napoli, analisi città in divenire (Di sabato 26 ottobre 2024) Quale sarà il futuro urbanistico del quartiere Fuorigrotta e di Napoli? Per immaginarlo e promuovere la cultura della trasformazione urbana con un dibattito aperto, per facilitare, progettare le metropoli sostenibili, per declinare le questioni bioclimatiche e incoraggiare il dialogo tra istituzioni e stakeholder arrivano in città sabato 26 ottobre 2024 esperti da Barcellona, ??Parigi e Tokyo. Saranno oggi dalle 10 alle 18 protagonisti in una intera giornata di incontri pubblici della progettazione architettonica e urbanistica in dialogo con istituzionali locali e internazionali al laboratorio per la rigenerazione urbana «Barcellona / Parigi/ Tokyo / Napoli / città in divenire». L'appuntamento dalle 10 è a Palazzo Ruffo della Scaletta (Riviera di Chiaia, 202) sede dell'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli (ACEN).

