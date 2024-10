Ilrestodelcarlino.it - Confindustria premia gli studenti. Ecco chi sono i ’Giovani Visionari’

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un progetto per mangiare in modo sano e sostenibile nelle scuole, una app per riconoscere i melanomi, occhiali per aiutare gli ipovedenti, un gioco per incentivare l’inclusione e una proposta di potenziamento degli spazi pubblici per gliquesti i cinque progettiti alla prima edizione di "Giovani Visionari", l’iniziativa rivolta alle scuole superiori del territorio nell’ambito dell’evento diRomagna "Visioni – innovare oltre gli orizzonti", che ha coinvolto oltre 250. Nella chiesa di San Giacomo, i partecipanti siconfrontati con l’economista e influencer Tommaso Masi, mostrando le proprie idee alle istituzioni presenti, che le hanno votate, scegliendo le più innovative e convincenti.