Cina: aereo anfibio AG600 supera test della velocita’ minima di decollo (Di sabato 26 ottobre 2024) Pechino, 26 ott – (Xinhua) – Il grande aereo anfibio cinese AG600 ha superato ieri un test di validazione dell’idoneita’ al volo della sua velocita’ minima di decollo, come annunciato da Aviation Industry Corporation of China (AVIC). L’AG600, sviluppato autonomamente dalla Cina, e’ stato sottoposto al test di volo nella contea di Pucheng, nella provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi, ha riferito AVIC, il principale produttore di aeromobili del Paese. Il test della velocita’ minima di decollo e’ uno dei piu’ difficili e rischiosi per gli aerei da trasporto. E’ di grande importanza per garantire la formulazione sicura delle velocita’ di decollo e di atterraggio di un velivolo. Romadailynews.it - Cina: aereo anfibio AG600 supera test della velocita’ minima di decollo Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Pechino, 26 ott – (Xinhua) – Il grandecinesehato ieri undi validazione dell’idoneita’ al volosuadi, come annunciato da Aviation Industry Corporation of China (AVIC). L’, sviluppato autonomamente dalla, e’ stato sottoposto aldi volo nella contea di Pucheng, nella provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi, ha riferito AVIC, il principale produttore di aeromobili del Paese. Ildie’ uno dei piu’ difficili e rischiosi per gli aerei da trasporto. E’ di grande importanza per garantire la formulazione sicura delledie di atterraggio di un velivolo.

