Cagliari, guardia giurata di 26 anni muore schiacciata dal cancello di una ditta

Nicolò Meloni lavorava per la Pegaso Security. La tragedia a Sestu nella notte tra venerdì e sabato

Travolta da un cancello nel Cagliaritano - guardia giurata muore nella notte : Nicolò Meloni aveva 26 anni - Un giovane di 26 anni è morto dopo essere stato travolto e schiacciato da un cancello scorrevole in un'azienda di Sestu (Cagliari) mentre prestava servizio come guardia giurata. La vittima dell'incidente si chiamava Nicolò Meloni e lavorava per la ... (Fanpage.it)

Tragico incidente sul lavoro : giovane guardia giurata perde la vita a Cagliari - Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Cagliari nella notte, quando un giovane di 26 anni, guardia giurata, è deceduto mentre prestava servizio presso la ditta Tecnosolution. L’accaduto ha attirato ... (Gaeta.it)

Incidenti lavoro - schiacciato da cancello : muore guardia di 26 anni nel cagliaritano - Travolto da un cancello, è morto a soli 26 anni mentre lavorava al turno di notte come guardia giurata. Nella notte, i carabinieri di Sestu, nel cagliaritano, sono intervenuti sulla statale 131, presso la ditta Tecnosolution, in seguito a una ... (Lapresse.it)