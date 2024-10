Dailymilan.it - Bologna-Milan si gioca nel 2025: c’è la data per il recupero. Ecco quando

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) La tanto discussa sfida trasi giocherà solamente nel: c’è laper ilLa partita trasi giocherà solamente nel. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è già laper recuperare la gara che sarebbe dovuta andare in scena nella giornata di sabato 26 ottobre alle 18 allo stadio dall’Ara.si disputerà, quindi, in infrasettimanale a febbraio. Laprecisa ancora una non c’è. I giorni 11-12 e 18-19 sono impegnati dai playoff di Champions League, sempre che almeno uno dei due club riesca a strappare il pass per disputarli. Inizio e fine mese, invece, sono occupati dai quarti di finale della Coppa Italia.che, quindi, la gara sarà recuperata anche in base al cammino nelle coppe delle due squadre.