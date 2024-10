Bologna, l’ad Fenucci: “Milan? Rinvio la scelta più saggia” | VIDEO (Di sabato 26 ottobre 2024) L'amministratore delegato del Bologna, Fenucci commenta la decisione di rinviare la gara casalinga contro il Milan L'amministratore delegato del Bologna, Fenucci commenta la decisione di rinviare la gara casalinga contro il Milan: guarda il VIDEO da Gazzetta.it. Pianetamilan.it - Bologna, l’ad Fenucci: “Milan? Rinvio la scelta più saggia” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L'amministratore delegato delcommenta la decisione di rinviare la gara casalinga contro ilL'amministratore delegato delcommenta la decisione di rinviare la gara casalinga contro il: guarda ilda Gazzetta.it.

Lega Serie A : "Bologna-Milan rinviata : il sindaco non consente di giocare - nemmeno a porte chiuse". Scaroni : "Incomprensibile". Fenucci : "Giusto" - La partita prevista per domani pomeriggio allo stadio Dall`Ara di Bologna, tra la squadra di Vincenzo Italiano e il Milan di Paulo Fonseca,... (Calciomercato.com)

Rinvio Bologna-Milan - l’ad rossoblu Fenucci : “Scelta saggia - incasso andrà in parte alle famiglie colpite” - La decisione di rinviare Bologna-Milan? “C’è una situazione oggettiva di difficoltà nella zona dello stadio Dall’Ara, dove ci sono stati anche dei crolli. Quindi aldilà della solidarietà che sempre esprimiamo a favore delle famiglie c’era anche una ... (Lapresse.it)