Basta uno sguardo per collegare il cervello di cani e umani

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un’affascinante ricerca ha rivelato come ildipossa “sincronizzarsi” durante interazioni speciali, come lo scambio di sguardi o una semplice carezza. Questo fenomeno, chiamato “accoppiamento neurale,” è stato osservato per la prima volta tra specie diverse e potrebbe aprire nuove prospettive sul legame uomo-cane, dimostrando che i nostri amici a quattro zampe sono più connessi a noi di quanto immaginassimo.e gatti: chi è il più intelligente? Un nuovo tipo di connessione: l’accoppiamento neurale L’accoppiamento neurale si verifica quando l’attività cerebrale di due individui si allinea durante un’interazione. Questo fenomeno è già noto tra glie in altre specie animali come i topi e i pipistrelli, ma la scoperta che anchepossano raggiungere un livello di connessione così profondo rappresenta una novità assoluta.