Gaeta.it - Arabia Saudita condanna l’attacco all’Iran: il silenzio su Israele e l’auspicio di moderazione

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ha espresso il suo fermo dissenso riguardo alnotturno che ha colpito l’Iran, ma in una mossa strategica, il ministero degli Esteriha scelto di non menzionarenei suoi comunicati ufficiali. Questoparla più di mille parole, suggerendo un approccio diplomatico volto a non compromettere le relazioni in un contesto di tensione crescente. La nota di Riad mette in rilievo la violazione della “sovranità nazionale” iraniana, ma evita di attribuire responsabilità specifiche, mantenendo una posizione di prudenza che riflette le complesse dinamiche geopolitiche della regione.