A Como arriva AldiLàrio: l’app per trovare i defunti al cimitero (Di sabato 26 ottobre 2024) Como – Un’applicazione per trovare i defunti al cimitero. È l’ultima idea del Comune di Como ha attivato la web-app e ha deciso di chiamarla “AldiLàrio“, raggiungibile all’indirizzo https://aldilario.comune.Como.it. La città di Como è dotata di nove cimiteri, per una superficie di oltre 12 ettari e un totale stimato di circa 78mila defunti. Nel maggio 2023 si è intrapreso un processo di digitalizzazione sistematico, ancora in corso, che permetterà di razionalizzare e riordinare la corposa banca dati cartacea sinora in uso agli uffici comunali. Tale attività ha permesso di procedere alla pubblicazione di 3 avvisi all’albo pretorio relativi complessivamente a 1761 concessioni scadute - da cui è derivato un aumento del 110% delle entrate – e consente oggi, affiancata da una gestione geografica dei dati, di pubblicare la web application AldiLàrio. Ilgiorno.it - A Como arriva AldiLàrio: l’app per trovare i defunti al cimitero Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024)– Un’applicazione peral. È l’ultima idea del Comune diha attivato la web-app e ha deciso di chiamarla ““, raggiungibile all’indirizzo https://aldilario.comune..it. La città diè dotata di nove cimiteri, per una superficie di oltre 12 ettari e un totale stimato di circa 78mila. Nel maggio 2023 si è intrapreso un processo di digitalizzazione sistematico, ancora in corso, che permetterà di razionalizzare e riordinare la corposa banca dati cartacea sinora in uso agli uffici comunali. Tale attività ha permesso di procedere alla pubblicazione di 3 avvisi all’albo pretorio relativi complessivamente a 1761 concessioni scadute - da cui è derivato un aumento del 110% delle entrate – e consente oggi, affiancata da una gestione geografica dei dati, di pubblicare la web application

