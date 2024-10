Tragedia ad Agrigento, padre colpisce con 7 coltellate la figlia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un uomo di settant’anni ha aggredito la figlia trentaquattrenne con un’arma da taglio, colpendola con sette coltellate. L’aggressione è avvenuta alle prime luci dell’alba in un appartamento di via Portofino, traversa di viale Emporium, vicino alla sede dell’emittente televisiva locale TVA, ad Agrigento. Intervento immediato di soccorritori e polizia Dopo l’allarme, i soccorritori sanitari e (Monrealelive.it) Monrealelive.it - Tragedia ad Agrigento, padre colpisce con 7 coltellate la figlia Leggi tutta la notizia su Monrealelive.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un uomo di settant’anni ha aggredito latrentaquattrenne con un’arma da taglio, colpendola con sette. L’aggressione è avvenuta alle prime luci dell’alba in un appartamento di via Portofino, traversa di viale Emporium, vicino alla sede dell’emittente televisiva locale TVA, ad. Intervento immediato di soccorritori e polizia Dopo l’allarme, i soccorritori sanitari e (Monrealelive.it)

