Tornano le riflessioni su potere e libertà: Alessandro Matteucci a Piazza Libertà il 26 ottobre (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il programma di informazione e approfondimento “Piazza Libertà“, ideato e condotto da Armando Manocchia, è pronto a tornare con una nuova puntata il 26 ottobre 2024, alle ore 20:30, sul canale Rumble. Questo episodio presenterà l’interessante figura di Alessandro Matteucci, un noto notaio di Carrara che nel corso degli anni ha sviluppato una variegata carriera artistica e intellettuale. La puntata si propone di esplorare le sue posizioni contro le imposizioni governative durante la pandemia, un tema che ha sollevato un acceso dibattito pubblico. Alessandro Matteucci: un professionista tra arte e impegno sociale Alessandro Matteucci non è solo un professionista affermato nel campo notarile, ma anche un creatore e un pensatore dalla personalità eclettica. Gaeta.it - Tornano le riflessioni su potere e libertà: Alessandro Matteucci a Piazza Libertà il 26 ottobre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il programma di informazione e approfondimento ““, ideato e condotto da Armando Manocchia, è pronto a tornare con una nuova puntata il 262024, alle ore 20:30, sul canale Rumble. Questo episodio presenterà l’interessante figura di, un noto notaio di Carrara che nel corso degli anni ha sviluppato una variegata carriera artistica e intellettuale. La puntata si propone di esplorare le sue posizioni contro le imposizioni governative durante la pandemia, un tema che ha sollevato un acceso dibattito pubblico.: un professionista tra arte e impegno socialenon è solo un professionista affermato nel campo notarile, ma anche un creatore e un pensatore dalla personalità eclettica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fertilità maschile in forte calo in Europa. PIAZZA LIBERTA’ - puntata di giovedì 24 ottobre 2024 - La FERTILITA’ dei maschi europei è in FORTE CALO. PIAZZA LIBERTÀ, puntata di giovedì 24 ottobre 2024 (Imolaoggi.it)

Fertilità maschile in forte calo in Europa. PIAZZA LIBERTA’ ritorna giovedì 24 ottobre 2024 - La FERTILITA' dei maschi europei è IN FORTE CALO. PIAZZA LIBERTÀ ritorna questa sera, giovedì 24 ottobre 2024 (Imolaoggi.it)

Referendum in Moldavia. PIAZZA LIBERTA’ ritorna mercoledì 23 ottobre 2024 - Referendum in Moldavia per l'adesione alla UE. PIAZZA LIBERTÀ ritorna questa sera, mercoledì 23 ottobre 2024 (Imolaoggi.it)

Aggiornamento caso Fuellmich. PIAZZA LIBERTA’ - puntata di sabato 19 ottobre 2024 - Aggiornamento sul caso dell’avvocato Reiner Fuellmich. PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 19 ottobre 2024 (Imolaoggi.it)