Street style e haute couture: rivoluzione in passerella (Di venerdì 25 ottobre 2024) Life&People.it Nel panorama della moda di oggi, siamo spettatori di un processo apparentemente paradossale ma, tuttavia, inevitabile: la moda di strada, espressione modaiola radicata nelle dinamiche rivoluzionare delle subculture urbane, incontra l’alta moda, emblema dell’elitarietà tradizionale e del lusso esclusivo. Un dialogo, quello tra lo Street style e l’haute couture, che ha ingenerato un processo di contaminazione dal basso verso l’alto e che, in ragione dell’essenza antitetica dei due universi, potrebbe essere destinato al cortocircuito. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Life&People.it Nel panorama della moda di oggi, siamo spettatori di un processo apparentemente paradossale ma, tuttavia, inevitabile: la moda di strada, espressione modaiola radicata nelle dinamiche rivoluzionare delle subculture urbane, incontra l’alta moda, emblema dell’elitarietà tradizionale e del lusso esclusivo. Un dialogo, quello tra loe l’, che ha ingenerato un processo di contaminazione dal basso verso l’alto e che, in ragione dell’essenza antitetica dei due universi, potrebbe essere destinato al cortocircuito.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti::confine tra due mondi che si incontrano; Non solo sfilate: dallodall’di Parigi gli outfit estivi da replicare; Moda Estate 2024, le foto dei look più belli dallodella Parigi Fashion Week;parigino: alle sfilatevince la semplicità ; I 10 look streetstyle più belli visti durante ladi Parigi; La moda bizzarra che piace a pochi è sempre moda; Leggi >>>

Monica Bellucci, Lily Collins e le altre star meglio vestite della settimana

(grazia.it)

Tra i nomi che vi sveliamo questa settimana c'è Monica Bellucci. Lo scorso sabato, l'attrice ha partecipato alla cerimonia di apertura del Lumière Film Festival 2024 a Lione, in Francia, insieme al ...

Stivali equestri, la tendenza 2024 per avere uno stile Equestrian chic anche in città

(vogue.it)

Alti fino al ginocchio, ma senza coprirlo, questi stivali di pelle sono il simbolo dell'eleganza invernale senza rinunciare alla praticità ...

La moda per le strade di Parigi: i best look dallo street style delle sfilate

(amica.it)

La settimana della moda Parigina è giunta al termine e con lei anche lo spettacolo dello Street Style. Sulle passerelle le tendenze della prossima primavera estate 2025 mentre per le strade della ...

Perché i collant da avere ora sono quelli azzurri

(cosmopolitan.com)

Insieme a cravatte, bandane, cinturoni e maxi borse, nell'elenco degli accessori da valutare come alleati per essere chic da quest’ autunno 2024 in poi, arrivando fino alla primavera 2025, figurano an ...