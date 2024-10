Squali: recensione del film di Alberto Rizzi #RoFF19 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Squali: recensione del film di Alberto Rizzi #RoFF19 Quante probabilità ci sono di essere attaccati da uno squalo nel corso della vita? Per la maggior parte delle persone, queste probabilità sono incredibilmente basse. Ma per la famiglia Camaso, che naviga in acque cariche di rancori, ferite mai guarite e una rabbia che si agita perennemente minacciosa sotto la superficie, il rischio di un confronto è così alto da rendere lo scontro quasi inevitabile, quasi necessario. Liberamente ispirato a I fratelli Karamazov, capolavoro dello scrittore russo Fëdor Dostoevskij, Squali è un intenso e criptico dramma familiare scritto e diretto da Alberto Rizzi (Red Code, Sleeping Wonder), e prodotto da Magenta film e Ippogrifo Produzioni. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)deldiQuante probabilità ci sono di essere attaccati da uno squalo nel corso della vita? Per la maggior parte delle persone, queste probabilità sono incredibilmente basse. Ma per la famiglia Camaso, che naviga in acque cariche di rancori, ferite mai guarite e una rabbia che si agita perennemente minacciosa sotto la superficie, il rischio di un confronto è così alto da rendere lo scontro quasi inevitabile, quasi necessario. Liberamente ispirato a I fratelli Karamazov, capolavoro dello scrittore russo Fëdor Dostoevskij,è un intenso e criptico dramma familiare scritto e diretto da(Red Code, Sleeping Wonder), e prodotto da Magentae Ippogrifo Produzioni.

