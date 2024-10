Sanità, la Regione a caccia di medici stranieri: "Necessari per colmare i vuoti in organico" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Prosegue il reclutamento dei medici stranieri per sopperire alle carenze strutturali di personale del sistema sanitario siciliano. Altri sette medici sono stati selezionati in questi giorni dalla Regione grazie all’avviso aperto emanato dal dipartimento di Pianificazione strategica Messinatoday.it - Sanità, la Regione a caccia di medici stranieri: "Necessari per colmare i vuoti in organico" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Prosegue il reclutamento deiper sopperire alle carenze strutturali di personale del sistema sanitario siciliano. Altri settesono stati selezionati in questi giorni dallagrazie all’avviso aperto emanato dal dipartimento di Pianificazione strategica

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tilt nazionale - impossibile per i medici emettere la ricetta dematerializzata. La Regione : «Stiamo sollecitando il ministero» - ANCONA – La Regione Marche rende noto che a partire dalle 10 di questa mattina si stanno verificando problemi tecnici nel sistema centrale di accoglienza ricette, gestito dal ministero dell’Economia e Finanza attraverso la Sogei, la società di ... (Anconatoday.it)

Scontro tra Governo e Regione Sardegna : il ritiro della legge sui medici in pensione - Facebook WhatsApp Twitter Tensione crescente tra la Regione Sardegna e il Governo nazionale, dopo l’impugnazione da parte quest’ultimo di una legge regionale riguardante il richiamo in servizio di medici in pensione. La norma, adottata dal ... (Gaeta.it)

Facoltà di Medicina - si cambia : "Ora la Regione faccia la sua parte" - "L’addio al numero chiuso alla facoltà di Medicina rappresenta una svolta storica per la sanità del nostro Paese". Lo sottolinea il capogruppo di Forza Italia a Modena e candidato alle Regionale Piergiulio Giacobazzi dopo che ieri appunto è ... (Ilrestodelcarlino.it)

Tumori - Regione Toscana - l’esperto : “Modello di medicina complementare replicabile” - (Adnkronos) – Il modello di medicina complementare di Regione Toscana nella gestione integrata delle cure del paziente oncologico “è replicabile perché i trattamenti utilizzati, soprattutto nell’ambito dell’omeopatia, ma anche nel caso ... (Ildenaro.it)