Salvi i cavalli della golena | Erano destinati al macello E Stella cerca una famiglia

Si chiama Roberto Gelli anche se gli amici lo chiamano semplicemente Bob. Per una vita è andato a cavallo, salto ad ostacoli. Una passione. Poi ha capito che gli animali non andavano trattati così. E' il presidente dell'associazione culturale e naturalistica Avanguardiacafè, associazione che in golena ha creato uno spazio tutto per loro. Si chiama Verderiva, l'oasi che prende forma ogni giorno che passa, filo conduttore l'amore per gli animali. Lì dove c'era una discarica ora sorge un rifugio. "Il progetto è nato nel 2020, abbiamo una decina di cavalli salvati dal macello dopo una vita a correre, nelle gare. Poi ci sono un asino, galline, oche e pony". Il muro d'acqua appena oltre l'argine che nei giorni scorsi è salito, fino a quella quota, colore rosso.

