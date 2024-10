Lanazione.it - Rivivere salvataggi dei migranti e commercio mediterraneo: l'evento al Museo delle Navi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Pisa, 25 ottobre 2024 - Vedere con i propri occhi e vivere cosa prova un soccorritore a salvare la vita a un migrante che sta per affogare. È possibile farlo domani alle 16 con una visita guidata alAntiche di Pisa per sostenere i progetti di Emergency. In occasione dei 30 anni dell’organizzazione umanitaria fondata da Gino Strada, Cooperativa Archeologia propone una giornata alper scoprire le rotte commerciali delnell’antichità e raccontare quello che accade ai giorni nostri in quello stesso mare, attraverso un’esperienza immersiva di realtà aumentata relativa a uno della Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency.