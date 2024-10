Re Carlo e Camilla scatenati a Samoa. Smorfie, look identici, danze e drink narcotico (Di venerdì 25 ottobre 2024) Re Carlo e Camilla hanno vissuto un’esperienza intensa a Samoa che li ha visti protagonisti di una cerimonia speciale dove si sono presentati con look bianchi coordinati e durante la quale il Sovrano è stato nominato “Gran Capo”. La coppia pare si sia molto divertita e di certo non si è risparmiata. A Samoa Re Carlo ha trovato un’atmosfera decisamente più rilassata che in Australia. Anche se Camilla ha commesso il suo primo grave scivolone di stile con la tunica rosa, si è ripresa alla grande per la cerimonia speciale che è stata presieduta dal Capo dello Stato, Le Afioga ia Tuimaleali’ifano Va’aleto’a Sualauvi II. Fonte: Getty ImagesCamilla e Carlo Carlo e Camilla, look bianchi coordinati Per l’occasione la Regina consorte ha indossato un completo bianco, sempre firmato Anna Valentine, composto da caftano e pantaloni morbidi, che ha abbinato alle sue scarpe di tela con zeppa bassa. Dilei.it - Re Carlo e Camilla scatenati a Samoa. Smorfie, look identici, danze e drink narcotico Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Rehanno vissuto un’esperienza intensa ache li ha visti protagonisti di una cerimonia speciale dove si sono presentati conbianchi coordinati e durante la quale il Sovrano è stato nominato “Gran Capo”. La coppia pare si sia molto divertita e di certo non si è risparmiata. AReha trovato un’atmosfera decisamente più rilassata che in Australia. Anche seha commesso il suo primo grave scivolone di stile con la tunica rosa, si è ripresa alla grande per la cerimonia speciale che è stata presieduta dal Capo dello Stato, Le Afioga ia Tuimaleali’ifano Va’aleto’a Sualauvi II. Fonte: Getty Imagesbianchi coordinati Per l’occasione la Regina consorte ha indossato un completo bianco, sempre firmato Anna Valentine, composto da caftano e pantaloni morbidi, che ha abbinato alle sue scarpe di tela con zeppa bassa.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Appena atterrati - Carlo e Camilla sono stati accolti con una speciale cerimonia Royal. E un dono che ha strappato qualche sorriso - Dopo le critiche e proteste che hanno un po’ rovinato il recente viaggio di Carlo e Camilla in Australia – il primo Royal tour in Oceania effettuato dall’ascensione al trono – la seconda tappa nelle isole della Samoa li ha visti arrivare in piena ... (Iodonna.it)

Carlo e Camilla in Australia - dalla palla da cricket a un peluche di koala : i ‘souvenir’ per i nipoti - (Adnkronos) – Re Carlo ha ricevuto dei "souvenir" dall'Australia da riportare a casa ai suoi nipoti, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis. Tra i doni recapitategli dalla moglie del rettore della chiesa anglicana San ... (Webmagazine24.it)

Carlo e Camilla in Australia - dalla palla da cricket a un peluche di koala : i ‘souvenir’ per i nipoti - Tra i doni recapitategli dalla moglie del rettore della chiesa anglicana San Tommaso di Sydney anche una palla ovale da rugby Re Carlo ha ricevuto dei "souvenir" dall'Australia da riportare a casa ai suoi nipoti, il Principe George, la Principessa ... (Sbircialanotizia.it)

Re Carlo contestato in Australia : “Questa non è la vostra terra - non sei il mio re - sei un genocida". L’intervento di Camilla - Non potrà essere annoverato fra i suoi successi il viaggio in Australia di Re Carlo con la consorte Camilla: anche se limitata, la protesta da parte di una senatrice aborigena contro il monarca è stata plateale ed è avvenuta nel momento clou ... (Milleunadonna.it)