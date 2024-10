Iltempo.it - "Pianificato da tempo": il Pkk rivendica l'attentato ad Ankara

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Le Forze di difesa del popolo (Hpg), l'ala militare del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), hannoto l'attacco di mercoledì 23 ottobre contro la sede della società aerospaziale turca Tusas, nei pressi di, che ha causato cinque morti e 22 feriti. In un comunicato, l'Hpg ha reso noto che l'operazione, «pianificata da», è stata eseguita da una unità della Brigata Khalidun. Il gruppo curdo ha inoltre confermato le identità degli autori dell'attacco (un uomo e una donna, entrambi uccisi), Ali Orek e Mine Sevjin Alcicek, come reso noto ieri dal ministero dell'Interno turco. L'Hpg ha spiegato che «questa azione non ha alcuna relazione con l'agenda politica discussa in Turchia nell'ultimo mese», in riferimento alle presunte notizie secondo cui il Pkk avrebbe dato la disponibilità al governo diad avviare un processo di risoluzione sulla questione curda.