Pechino prepara l'UR6000 per l'assalto a Taiwan: cosa può fare il maxi drone (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'UR6000 ha un peso massimo al decollo di 6.100 chilogrammi, una capacità di carico utile di 2.000 chilogrammi, una velocità di crociera di 695 chilometri orari e un'autonomia di 1.500 chilometri Ilgiornale.it - Pechino prepara l'UR6000 per l'assalto a Taiwan: cosa può fare il maxi drone Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'ha un peso massimo al decollo di 6.100 chilogrammi, una capacità di carico utile di 2.000 chilogrammi, una velocità di crociera di 695 chilometri orari e un'autonomia di 1.500 chilometri

