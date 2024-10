Palermo-Reggiana: le probabili formazioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I rosanero non possono permettersi altri passi falsi, mentre gli emiliani cercano conferme in vista di una possibile lotta per i playoff. Palermo-Reggiana si giocherà sabato 26 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Barbera. Palermo-Reggiana: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rosanero stanno cercando di porre rimedio ai numerosi blackout che li hanno costretti a lasciare i tre punti, come accaduto nell’ultima uscita contro il Modena facendosi raggiungere dopo il doppio vantaggio. La squadra di Dionisi deve necessariamente cambiare rotta perchè sta perdendo terreno con le posizioni di vertice. Gli emiliani invece provengono dalla vittoria casalinga contro il Frosinone agguantando proprio i siciliani in classifica. Sport.periodicodaily.com - Palermo-Reggiana: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I rosanero non possono permettersi altri passi falsi, mentre gli emiliani cercano conferme in vista di una possibile lotta per i playoff.si giocherà sabato 26 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Barbera.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rosanero stanno cercando di porre rimedio ai numerosi blackout che li hanno costretti a lasciare i tre punti, come accaduto nell’ultima uscita contro il Modena facendosi raggiungere dopo il doppio vantaggio. La squadra di Dionisi deve necessariamente cambiare rotta perchè sta perdendo terreno con le posizioni di vertice. Gli emiliani invece provengono dalla vittoria casalinga contro il Frosinone agguantando proprio i siciliani in classifica.

