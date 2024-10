Ora solare 2024, ecco quando si fa il cambio dell'ora (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tra sabato 26 e domenica 27 ottobre saluteremo l'ora legale: un'ora in più di sonno e 60 minuti di luce in più al mattino Wired.it - Ora solare 2024, ecco quando si fa il cambio dell'ora Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tra sabato 26 e domenica 27 ottobre saluteremo l'ora legale: un'ora in più di sonno e 60 minuti di luce in più al mattino

Ora Solare 2024 : Quando cambia l’orario e come prepararsi al passaggio - L’arrivo dell’autunno porta con sé il tradizionale cambio ora: nell’ottobre 2024, infatti, passeremo dall’ora legale all’ora solare. Ma quando cambia l’ora 2024 e come adattarsi al cambio dell’ora senza troppi disagi? Il ritorno all’ora solare ... (Chiccheinformatiche.com)

