"Non si affitta casa a chef e camerieri". La nuova frontiera della discriminazione passa per la cucina (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cerchi casa e lavori nel mondo della ristorazione? Potresti non incontrare il benestare di alcuni proprietari. In Italia un buon contratto nel food e ottime referenze sembrano infatti non bastare per accaparrarsi un affitto. È quello che è successo a Elisa, 24 anni e una posizione di tutto rispetto da TAC Thin and Cruchy, il locale di Pier Daniele Seu a Mostacciano, Roma. A causa del posto che ricopre come responsabile della cassa e dell'accoglienza, si è vista negata l'opportunità di proporsi per l'affitto di un appartamento insieme al compagno, collega bar manager. Sì, perché le difficoltà nella ricerca di un'abitazione per le discriminazioni verso le persone che orbitano attorno al pianeta cucina sono più comuni di quanto si possa pensare. Gamberorosso.it - "Non si affitta casa a chef e camerieri". La nuova frontiera della discriminazione passa per la cucina Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Cerchie lavori nel mondoristorazione? Potresti non incontrare il benestare di alcuni proprietari. In Italia un buon contratto nel food e ottime referenze sembrano infatti non bastare per accaparrarsi un affitto. È quello che è successo a Elisa, 24 anni e una posizione di tutto rispetto da TAC Thin and Cruchy, il locale di Pier Daniele Seu a Mostacciano, Roma. A causa del posto che ricopre come responsabilecassa e dell'accoglienza, si è vista negata l'opportunità di proporsi per l'affitto di un appartamento insieme al compagno, collega bar manager. Sì, perché le difficoltà nella ricerca di un'abitazione per le discriminazioni verso le persone che orbitano attorno al pianetasono più comuni di quanto si possa pensare.

