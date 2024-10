Mister Movie | Alien: Romulus 2 è in lavorazione, Cailee Spaeny e David Jonsson potrebbero tornare (Di venerdì 25 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Il franchise di Alien si prepara a espandere ulteriormente il suo universo con il sequel di Alien: Romulus, attualmente in fase di lavorazione. Secondo quanto riferito, il regista Fede Álvarez dovrebbe tornare in qualche ruolo, mentre gli attori Cailee Spaeny e David Jonsson sono attesi per riprendere i loro personaggi, Rain e Andy. Ritorno a Romulus Alien: Romulus è uscito nelle sale statunitensi nell’agosto 2024 e rappresenta il settimo capitolo della saga Alien (nono se consideriamo anche i crossover con Alien vs. Predator). Mistermovie.it - Mister Movie | Alien: Romulus 2 è in lavorazione, Cailee Spaeny e David Jonsson potrebbero tornare Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Il franchise disi prepara a espandere ulteriormente il suo universo con il sequel di, attualmente in fase di. Secondo quanto riferito, il regista Fede Álvarez dovrebbein qualche ruolo, mentre gli attorisono attesi per riprendere i loro personaggi, Rain e Andy. Ritorno aè uscito nelle sale statunitensi nell’agosto 2024 e rappresenta il settimo capitolo della saga(nono se consideriamo anche i crossover convs. Predator).

