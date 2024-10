Milan-Napoli: in diretta e in chiaro su DAZN la partita di Serie A (Di venerdì 25 ottobre 2024) La decima giornata del massimo campionato italiano sta per ‘riscrivere’ la storia del calcio: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match di Serie A Enilive tra il Milan di Fonseca e il Napoli di Conte sarà trasmesso per la prima volta gratuitamente in chiaro e in esclusiva su DAZN. Non accadeva dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso L'articolo Milan-Napoli: in diretta e in chiaro su DAZN la partita di Serie A proviene da Sport in TV. Sportintv.eu - Milan-Napoli: in diretta e in chiaro su DAZN la partita di Serie A Leggi tutta la notizia su Sportintv.eu (Di venerdì 25 ottobre 2024) La decima giornata del massimo campionato italiano sta per ‘riscrivere’ la storia del calcio: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match diA Enilive tra ildi Fonseca e ildi Conte sarà trasmesso per la prima volta gratuitamente ine in esclusiva su. Non accadeva dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso L'articolo: ine insuladiA proviene da Sport in TV.

