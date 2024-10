Sport.quotidiano.net - L’ultima creazione Macron: nel colletto i 100 anni dal primo scudetto. Colori fusi ispirati all’arte moderna. Ecco svelata la nuova terza maglia

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo il "total black" per la divisa speciale delle serate di Champions League, il Bologna torna a un più classico rossoblù per il terzo kit stagionale da gara. Classico si fa per dire visto che il motivo ideato daper le maglie e i calzoncini che i ragazzi di Vincenzo Italiano indosseranno in occasione di alcuni match di questa stagione non è così convenzionale: si tratta infatti di un motivo ispiratoin cui i duesimbolo del club si fondono in maniera mai vista prima, rendendo molto distintiva questa divisa. Il terzo atto, in linea con il tema teatrale scelto per i kit di quest’annata adotta una grafica che sul fronte ha il rosso ed il blu che quasi con uno stile topografico si intrecciano tra di loro, così come sulle maniche, mentre sulla schiena è il blu a tinta unita a predominare.