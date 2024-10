Lettera43.it - Le grane irrisolte degli Spedali Civili di Brescia tra protezioni politiche, concorsi contestati e cause

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Primari ufficiosi in attesa da anni del concorso e primari ufficiali con l’ossessione delle poltrone. Reparti-bancomat che chiedono e ottengono fondi e reparti scoperti o accorpati per tagliare le spese. Professori di medicina che fanno causa all’ospedale per non aver ricevuto i ruoli e le buste paga che sarebbero spettati loro per legge. Aglidisono tante le cose che non funzionano. Se non altro, una delle tante– la prima di cui ha scritto Lettera43 – sta per essere risolta dal dg Luigi Cajazzo, descritto da tutti come uno che non si cura delle raccomandazioni e tira dritto: il bando per il primario del maxillo facciale, diretto da cinque anni da un facente funzione che ha tutto il diritto di vincerlo e la cui competenza è stata certificata da ogni direttore generale, è stato pubblicato lunedì 21 ottobre. Ma non è finita qui.