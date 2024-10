Juventus | Sergio Brio torna nel ruolo di Fan Ambassador

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)allaneldi Fan. Il 68enne è stato in bianconero da giocatore tra il 1978 e il 1990. “Laè stata fondamentale nella mia crescita, come calciatore, ma soprattutto come uomo:re oggi, a 68 anni, è motivo di orgoglio, un regalo grandissimo che mi ha fatto questa società”, le sue parole Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations della, ha commentato l’arrivo di: “Siamo orgogliosi cheabbia deciso di abbracciare quest’avventura e siamo sicuri che metterà in campo la stessa determinazione con la quale per anni ha difeso questi colori, portandoli a brillare in cima al mondo. Affiancherà i colleghi in questo percorso e, ascoltando le voci dei tifosi bianconeri, ci aiuterà a costruire un’esperienza a 360 gradi”.neldi FanSportFace.