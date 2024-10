I Cpr per i migranti in Italia non funzionano: nel 2023 solo il 10% dei rimpatri e costi fino a 93 milioni di euro (Di venerdì 25 ottobre 2024) In Italia il sistema dei centri di permanenza per il rimpatrio non funziona. Dal 2018 al 2023 il costo dei cpr ha sfiorato la cifra folle di 93 milioni di euro. Eppure il modello, che è lo stesso a cui si ispira l'accordo con l'Albania, appare tutt'altro che efficace. Nel 2023 solo il 10% dei migranti trattenuti nei cpr è stato rimpatriato. Fanpage.it - I Cpr per i migranti in Italia non funzionano: nel 2023 solo il 10% dei rimpatri e costi fino a 93 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Inil sistema dei centri di permanenza per ilo non funziona. Dal 2018 alil costo dei cpr ha sfiorato la cifra folle di 93di. Eppure il modello, che è lo stesso a cui si ispira l'accordo con l'Albania, appare tutt'altro che efficace. Nelil 10% deitrattenuti nei cpr è statoato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nel 2023 120 mila italiani affetti da HIV - ROMA (ITALPRESS) – L’HIV resta una delle più urgenti sfide di salute pubblica. In Italia la fotografia dell’emergenza è molto chiara: in soli 20 anni il numero di persone con HIV è raddoppiato, passando da circa 70.000 casi nel 2000 a oltre ... (Unlimitednews.it)

Bilancio sociale 2023 : gli artigiani italiani erogano 170mila prestazioni grazie alla bilateralità - Facebook WhatsApp Twitter Nel 2023, il settore artigiano italiano ha registrato un grande traguardo con 169.333 prestazioni erogate a supporto di aziende e lavoratori, grazie al sistema della bilateralità . Questo dato emerge dal primo Bilancio ... (Gaeta.it)

Caserta è la decima provincia in Italia per nuovi nati : 7411 nel 2023 - Caserta la decima provincia in Itlia per natalità . Il dato del 2023 è di 7411, contro i 7564 del 2022. Meglio fanno solo Napoli, Milano, Roma, Torino, Brescia, Salerno, Bari, Palermo e Catania. La Regione Campania si conferma la seconda più ... (Casertanews.it)

Caserta è la decima provincia in Italia per nuovi nati : 7411 nel 2023 - Caserta la decima provincia in Itlia per natalità . Il dato del 2023 è di 7411, contro i 7564 del 2022. Meglio fanno solo Napoli, Milano, Roma, Torino, Brescia, Salerno, Bari, Palermo e Catania. La Regione Campania si conferma la seconda più ... (Casertanews.it)