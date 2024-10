Hey Joe: la recensione del film di Claudio Giovannesi con James Franco (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo aver raccontato a lungo i figli, Giovannesi si concentra sulla generazione dei padri, raccontando una storia che parla di eredità dolorose e speranze per il futuro. Tra il neorealismo e la New Hollywood. La recensione di Hey Joe di Federico Gironi. Comingsoon.it - Hey Joe: la recensione del film di Claudio Giovannesi con James Franco Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo aver raccontato a lungo i figli,si concentra sulla generazione dei padri, raccontando una storia che parla di eredità dolorose e speranze per il futuro. Tra il neorealismo e la New Hollywood. Ladi Hey Joe di Federico Gironi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hey Joe, di Claudio Giovannesi - Grande ritorno alla regia di Giovannesi, con un magnifico James Franco dolente e sperduto che traghetta il film dal melò familiare ai toni oscuri del noir. (sentieriselvaggi.it)

Hey Joe, una favola gentile con un’interpretazione memorabile di James Franco - Un racconto intriso di nostalgia e tenerezza che si lascia seguire con facilità. Da giovedì 28 novembre al cinema. (mymovies.it)

Hey Joe, recensione: James Franco, le conseguenze della guerra e un film che accoglie lo spettatore - Claudio Giovannesi è un autore che ci ha sempre colpiti, perché vedevamo in lui un fiore in procinto di sbocciare (e non è casuale la scelta del termine e il riferimento al suo film del 2016). Poi La ... (msn.com)

Recensione: Hey Joe - 25/10/2024 - James Franco è protagonista di questo dramma di Claudio Giovannesi ambientato a Napoli nel 1971 che offre bei momenti lirici ma personaggi non studiati a fondo ... (cineuropa.org)