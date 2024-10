Fratelli di Crozza, Piantedosi: "Dall'elenco dei paesi sicuri per i rimpatri ne abbiamo tolti 4, abbiamo aggiunto quello più insicuro, l'Italia" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Matteo Piantedosi, che non ha intenzione di arretrare sul rimpatrio di immigrati inserendo un elenco di paesi sicuri nel nuovo decreto: "Ci sarebbe anche un altro aspetto enucleabile con riferimento dell’attribuzione agli Stati" Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in on Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Piantedosi: "Dall'elenco dei paesi sicuri per i rimpatri ne abbiamo tolti 4, abbiamo aggiunto quello più insicuro, l'Italia" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Matteo, che non ha intenzione di arretrare sulo di immigrati inserendo undinel nuovo decreto: "Ci sarebbe anche un altro aspetto enucleabile con riferimento dell’attribuzione agli Stati" Maurizionella nuova puntata didi, in on

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

De Luca seppellisce il Pd: «Non è credibile» - NAPOLI. Il terzo mandato «è una questione che non esiste». Di più: «È una grande palla» utilizzata strumentalmente dal Pd per «continuare un’aggressione personale e politica». Piuttosto, il partito ... (ilroma.net)

Piantedosi: "Da settimana prossima primi trasferimenti dei migranti nei centri in Albania" - Il ministro dell'Interno parla anche della sua ipotetica candidatura in Campania: "Mi lusinga ma no". E sul processo Open Arms: "E' la politica che ha portato quella vicenda in tribunale, non è colpa ... (ilfoglio.it)

Regionali, Piantedosi: “Io contro De Luca? Crozza sarebbe contento” - "Fare il governatore non è fare il sindaco, non è una cosa che si possa riferire alla mia esperienza". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, oggi a Firenze, alla Festa del Foglio, risponde ... (corriereirpinia.it)