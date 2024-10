Ilrestodelcarlino.it - Formigoni:: "Prima di tutto grande uomo"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La scomparsa di Romano Colozzi ha suscitato una larga eco. "Provo undolore per la morte di un, Romano Colozzi:nella fede,nella passione per il lavoro,per l’intelligenza e l’acume politico". Così commenta l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto(nella foto con Romano Colozzi) commentando la morte di Colozzi, che fu assessore al Bilancio proprio quando il governatore era. "Il suo servizio decennale come assessore - aggiunge - è stata una testimonianza indimenticabile per tutti noi e per tutti quelli che l’hanno conosciuto". "Ci lascia un galant. Una persona al servizio delle istituzioni che ha fatto della professionalità e della disponibilità il suo segno distintivo". Lo dichiara il governatore della Regione Lombardia. Attilio Fontana.