Fiorentina, ripresa dei lavori in vista della Roma: si proverà a recuperare Kean (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo il successo esterno per 4-2 contro il San Gallo in Conference League, la Fiorentina è tornata al lavoro per preparare la partita contro la Roma in campionato, in programma domenica alle 20:45. I titolari della gara disputatasi allo stadio Kybunpark hanno effettuato questo pomeriggio prevalentemente esercizi di scarico in palestra, mentre il resto del gruppo ha lavoro sul terreno di gioco con esercizi sul possesso palla e partitelle a ranghi misti. L'autore della doppietta decisiva messa a segno ieri sera, ovvero Jonathan Ikonè, sul suo profilo instagram ha avuto una dedica per l'ex dg viola, Barone "Joe, sempre nei miei pensieri, io non ti dimentico. Questo è per te".

