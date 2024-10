Filippo Turetta in tribunale, la sua verità davanti ai giudici e a Gino Cecchettin: «Voglio raccontare tutto» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Filippo Turetta è oggi in tribunale per raccontare la sua verità davanti ai giudici e a Gino Cecchettin: «Voglio raccontare tutto». Turetta è entrato Ilgazzettino.it - Filippo Turetta in tribunale, la sua verità davanti ai giudici e a Gino Cecchettin: «Voglio raccontare tutto» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)è oggi inperla suaaie a: «».è entrato

Filippo Turetta oggi in aula per l’omicidio di Giulia Cecchettin : l’udienza in diretta - Verona, 25 ottobre 2024 – È arrivato il giorno più atteso: oggi Filippo Turetta sarà presente al processo per l’omicidio di Giulia Cecchettin. Il 22enne lascerà il carcere di Verona e, per la prima volta entrerà, testimonierà nell’aula della corte ... (Ilrestodelcarlino.it)

Elena Cecchettin : “Non sarò in aula con Filippo Turetta - devo tutelare la mia salute fisica e mentale” - La sorella di Giulia, uccisa a 23 anni l’11 novembre: “Non è per disinteresse, ma sono più di undici mesi che continuo ad avere incubi, undici mesi che il mio sonno è inesistente o irrequieto” (Repubblica.it)