Tvpertutti.it - «Fedez ama donna fidanzata da 5 anni»: ultimo scoop di Fabrizio Corona

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel corso dell'ultima puntata di Gurulandia è stato ospite. Come sempre, l'ex re dei paparazzi ha sganciato delle bombe, alcune inerentie Chiara Ferragni. Ormai i gossip su di loro non si contano neanche più, ma l'è davvero esilarante. Stando a quanto rivelato da, infatti, pare cheabbia una relazione con unada ben cinque. Il cantante sembrerebbe innamorato follemente di questa persona, tuttavia, la loro relazione non sarebbe mai venuta allo scoperto in quanto lei èe non ha nessuna intenzione di lasciare il compagno, ma non è tutto. Sono emerse anche delle indiscrezioni in merito ad un possibile recente riavvicinamento tra Chiara e