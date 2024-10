Spazionapoli.it - “Così ho convinto Giuntoli”: Mantovani svela il retroscena su Lobotka

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’arrivo di Stanlislave la strada che ha portato al suo arrivo in azzurro: l’ex Leonardohato il. Leonardo, ex responsabile scouting del Napoli, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Tanti i tempi toccati e iti, tra cui anche quello legato a Stanislaved il suo arrivo all’ombra del Vesuvio. Lo slovacco ad oggi è uno dei calciatori che gode maggiore fiducia da parte di ambiente, allenatore e piazza. Il suo acquisto è stato particolare, elo stessoha raccontato come il tutto si è sviluppato e come si è arrivato all’accordo per portarlo in Italia.ed ilsu“Lo conosco da quando giocava nella Nazionale slovacca Under 17, giocava in un 4-4-2 e faceva il mediano a due.