Confluenze in poesia Scatta il gran finale | biblioteca protagonista

gran finale oggi per "Confluenze – Rassegna Nazionale di poesia della Città di Arezzo". Alle 17 alla biblioteca Città di Arezzo si svolgerà il seminario "Impegno Sociale e Politico nella poesia Contemporanea". Stasera invece alle 21 al teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia apppuntamento con l'ultimo reading poetico. Alla base del progetto sta il gruppo di redazione di "Chimera – Mensile di politica e cultura della Citta di Arezzo", una rivista che uscì ad Arezzo dal 1982 al 1988. La rivista nacque dalle anime della sinistra extraparlamentare aretina, per poi confluire nella fondazione del Circolo Culturale Gino Mario Sacchini e successivamente, nell'ottobre del 1984, arrivare a Confluenze. Sono passati 40 anni dalla prima edizione di Confluenze Rassegna Nazionale di poesia della Città di Arezzo e oggi si ripropone quella che è la 24° edizione.

