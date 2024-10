Quotidiano.net - City Angels in festa a Milano. Un’avventura lunga 30 anni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ihanno festeggiato a30di volontariato sulla strada. Fondati nel 1994 ada Mario Furlan, i ’baschi blu’ sono presenti in 20 città italiane e in due svizzere con oltre 600 volontari, di cui più della metà donne e un quarto immigrati. Nella Sala degli Affreschi della Società Umanitaria, in via San Barnaba 48, si sono radunati 300 volontari, provenienti da tutte le città, alla presenza del Consiglio direttivo, del Comitato d’Onore, del Presidente della Società Umanitaria, Alberto Jannuzzelli, e della Madrina dei, Daniela Javarone. In sala anche i testimonial dei, Marcello Balestra, Enrico Beruschi, Roberto Da Crema, Carlo Pistarino. La volontaria Lorena Vargas ha fatto una carrellata dei 30di volontariato, e il fondatore, Mario Furlan, è intervenuto per spiegare come i bisogni, e i, sono cambiati in 30