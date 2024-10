Cina: esperti, sistema educativo forma studenti, lavoratori di successo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Pechino, 25 ott – (Xinhua) – Il sistema educativo cinese sta formando studenti di grande successo e una forza lavoro estremamente qualificata e creativa, da cui il mondo puo’ imparare qualcosa, hanno riferito due esperti d’oltreoceano al media australiano “The Conversation”. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: esperti, sistema educativo forma studenti, lavoratori di successo Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Pechino, 25 ott – (Xinhua) – Ilcinese standodi grandee una forza lavoro estremamente qualificata e creativa, da cui il mondo puo’ imparare qualcosa, hanno riferito dued’oltreoceano al media australiano “The Conversation”. Agenzia Xinhua

