Sport.periodicodaily.com - Carrarese-Cittadella: le probabili formazioni

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Gara valida per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre in grande difficoltà che navigano a braccetto nei bassifondi della classifica.si giocherà sabato 26 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Mai come in questa stagione, da quando si trovano in cadetteria, i veneti stanno attraversando una grave crisi che li vede al terz’ultimo posto con 8 punti in nove partite. La società ha provveduto al cambio di guida tecnica per dare una sterzata, ma alla prima uscita del nuovo corso non si è andati oltre una scialbo pareggio a reti bianche. Stesso discorso per i toscani che, però, hanno l’alibi di trovarsi per la prima volta in cadetteria dopo oltre settant’anni.