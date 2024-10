Beirut, l'uccisione dei 3 reporter è un crimine di guerra (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'uccisione di 3 giornalisti da parte di Israele è un "crimine di guerra". Lo afferma il ministro dell'Informazione libanese dopo la morte dei 3 reporter in un attacco aereo israeliano su Hasbaya, nell'est del Libano vicino al confine con la Siria, scrivono i media libanesi. Il ministro Ziad Makary ha accusato Israele di aver intenzionalmente preso di mira i giornalisti nell'attacco nel sud del Paese. "Il nemico israeliano ha atteso la pausa notturna dei giornalisti per tradirli nel sonno Questo è un assassinio, dopo il monitoraggio e il tracciamento, con una pianificazione e una progettazione precedenti, poiché c'erano 18 giornalisti in rappresentanza di 7 istituzioni mediatiche. Questo è un crimine di guerra", ha affermato Makary in un post su X. Quotidiano.net - Beirut, l'uccisione dei 3 reporter è un crimine di guerra Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) L'di 3 giornalisti da parte di Israele è un "di". Lo afferma il ministro dell'Informazione libanese dopo la morte dei 3in un attacco aereo israeliano su Hasbaya, nell'est del Libano vicino al confine con la Siria, scrivono i media libanesi. Il ministro Ziad Makary ha accusato Israele di aver intenzionalmente preso di mira i giornalisti nell'attacco nel sud del Paese. "Il nemico israeliano ha atteso la pausa notturna dei giornalisti per tradirli nel sonno Questo è un assassinio, dopo il monitoraggio e il tracciamento, con una pianificazione e una progettazione precedenti, poiché c'erano 18 giornalisti in rappresentanza di 7 istituzioni mediatiche. Questo è undi", ha affermato Makary in un post su X.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Beirut, l'uccisione dei 3 reporter è un crimine di guerra - L'uccisione di 3 giornalisti da parte di Israele è un "crimine di guerra". (ansa.it)

Raid israeliano nel Sud di Gaza con 23 morti, tre reporter uccisi in Libano - Raid aerei israeliani hanno colpito nella notte il Sud del Libano e la parte meridionale della capitale Beirut. In uno degli attacchi delle IDF sono stati ... (gds.it)

Libano, media: 3 reporter uccisi in raid di Israele nell'est - I media statali di Beirut affermano che tre giornalisti sono stati uccisi stanotte in un attacco aereo israeliano su Hasbaya, nell'est del Libano vicino al confine con la Siria. (ANSA) ... (ansa.it)

Lebanon: One month into the expansion of the war, at least 2,574 people killed - Israel claims it dismantled a Hezbollah tunnel operated by its elite Radwan force in southern lebanon. That announcement came as the Lebanese military said three of its soldiers were killed as they ... (france24.com)