Atalanta-Hellas Verona | i convocati di Zanetti

Mister Paolo Zanetti ha convocato 27 calciatori per Atalanta-Hellas Verona, match valido per la 9a giornata della Serie A 2024/25, in programma domani, sabato 26 ottobre alle ore 20.45, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Alessandro Berardi non sarà a disposizione in seguito a un trauma alla spalla

Sul Lecce incombe l’uragano Napoli - ma il bivio è contro l’Hellas Verona - LECCE - Se, come sintetizza un detto popolare, l’altezza è mezza bellezza, quando si parla di calcio la solidità vale mezza salvezza. Dopo otto giornate il Lecce ha la peggior difesa del campionato, con una media di poco più di due gol per gara. ... (Lecceprima.it)

Hellas Verona : il comunicato della società - L'Hellas Verona ha comunicato che il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha squalificato per una giornata effettiva di gara Ondrej Duda per sopraggiunto limite di ammonizioni (5). Il centrocampista non potrà quindi prendere parte al match di ... (Veronasera.it)

Atalanta vs Hellas Verona : le probabili formazioni - Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I nerazzurri sono a ridosso della zona Champions, mentre gli scaligeri viaggiano poco sopra la zona retrocessione. Atalanta-Hellas Verona si giocherà sabato 26 ottobre ... (Sport.periodicodaily.com)

Video Gol Hellas Verona-Monza 0-3 - highlights e sintesi - Dopo il pareggio prima della sosta nazionali contro la Roma, il Monza cerca tre punti in trasferta contro l'Hellas Verona. I brianzoli partono fortissimo e al 9' Caprari serve in mezzo per Dani Mota che di destro al volo non lascia scampo al ... (Monzatoday.it)