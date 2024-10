Dilei.it - Asia Argento smentisce il rapporto con Simone Bozzelli: “Lo amo, ma non è il mio fidanzato”

(Di venerdì 25 ottobre 2024)sono legati da un profondo affetto, ma non sono una coppia. Lo ha fatto sapere lasu Instagram, commentando la sua presenza alla Festa del Cinema di Roma: la presenza di ambedue sul red carpet, soprattutto mano nella mano, aveva lasciato intendere una liaison romantica.: “Amo alla follia, ma non è il mio” I rumor sulla presunta relazione tra? Frenati dalla stessasul nascere. Sembravano affiatatissimi (e lo sono, invero) sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, ma, sebbene ci sia un forte sentimento, non sono una coppia. Ipotesi smentita su Instagram, quindi.