Anticipazioni Endless Love, Puntate Finali: La Fine Di Asu! (Di venerdì 25 ottobre 2024) Anticipazioni Endless Love, Puntate Finali: Asu continua a commettere delle malefatte ed emerge tutto ciò che ha fatto. Arriva la Fine per questo personaggio! Endless Love prosegue e, nel corso delle Puntate Finali della soap opera, si concluderanno anche le vicende della perfida Asu. Emergerà la verità sul suo coinvolgimento in merito all'omicidio di Ozan, ma anche molte altre malefatte, tanto che la donna finirà per pagare per ciò che ha fatto. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Endless Love, Puntate Finali: Asu confessa di essere la vera assassina di Ozan! Nel corso delle Puntate Finali di Endless Love, inizia ad emergere lentamente una verità alternativa per quanto riguarda l'omicidio di Ozan.

